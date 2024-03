Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Coinbase setzt im Einklang mit Bitcoin seinen aktuellen Triumphzug fort. Die Notierungen gewannen auch am Donnerstag deutliche 2 % (je nach Börse: An der Nasdaq waren es am Ende 1,89 %). Die Kurse haben damit einen neuen Hochpunkt erreicht. Der Aufwärtstrend ist in dem Sinne perfekt, als die Aktie damit keine Verkaufsdruck mehr hat und kennt. Die Notierungen haben nach oben keine [...]

