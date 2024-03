Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal hat geschafft, was nur wenige der Aktie zuletzt zugetraut haben. Die Notierungen sind auf mehr als 60 Euro geklettert. Die Aktie gewann am Donnerstag gleich 2,8 % und notiert nun in Höhe von mehr als 61 Euro. Dies ist ein klares Signal: Es geht aufwärts, jedenfalls im Chart. Die Hürde bei 60 Euro war von Chartanalysten immer wieder als bedeutend bezeichnet [...]

