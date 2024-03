Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power hat sich am Aktienmarkt am Donnerstag ganz anders präsentiert als beispielsweise die Norweger von Nel Asa. Plug Power konnte sich nun um einen Wert von zwischen 3,3 % und 4 % nach oben schieben. Die Amerikaner haben dafür speziell am Donnerstag keine neue Nachricht an den Markt gebracht oder von Analysten Lob erhalten bzw. dergleichen. Es steht daher entweder Zufall [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...