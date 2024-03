Dieser Krypto-Sektor könnte Anleger 2024 die größten Gewinne bescheren

Bei Kryptowährungen handelt es sich um einen der sich am schnellsten weiterentwickelnden Märkte. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich immer ein gutes Bild über die aktuelle Marktlage verschafft. Denn die führenden Narrative haben meist die stärksten Kursgewinne erzielt. Deswegen spekulieren Analysten über die wichtigsten Trends des Jahres 2024. In diesem Beitrag widmen wir uns dem vielversprechendsten von ihm, der Tokenisierung von Real World Assets. Verpassen Sie ihn jetzt nicht, um von Anfang an dabei zu sein und intelligenter zu investieren!

Ist die Tokenisierung von RWAs der nächste Krypto-Megatrend 2024?

Der Kryptomarkt hat sich über die vergangenen Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und so gab es unterschiedliche Trends, welche in den einzelnen Jahren besonders gefragt waren.

Dazu gehören etwa ICOs im Jahr 2017, Services und Lending im Jahr 2018, Stablecoins 2019, DeFi im Jahr 2020, NFTs im Jahr 2021, GameFi im Jahr 2022 und die Skalierungslösungen im Jahr 2023.

TVL der einzelnen Sektoren - Quelle: DeFiLlama

Im aktuellen Jahr haben vor allem die KI-Coins enorme Anstiege verzeichnet. Aber auch die Bitcoin-Industrialisierung stellt einen bedeutenden Bereich dar, der immer mehr an Fahrt gewinnt.

Zudem hat der GameFi-Sektor mittlerweile qualitativ hochwertige AAA-Blockchaingames entwickelt und könnte aufgrund seiner besonderen Vorteile die Massenadaption bedeutend vorantreiben.

Von großer Bedeutung war auch die Einführung der Krypto-ETFs. Ein weiterer vielversprechender Kryptosektor, der ebenfalls in diesem Jahr wichtig werden könnte, ist die Tokenisierung von RWAs (Real World Assets).

Denn ein Vorteil von Token liegt dabei darin, dass sie sich an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden pro Tag handeln lassen. Ebenso sind die über Smart Contracts programmierbar und infolgedessen automatisierbar.

Auf diese Weise lassen sich wiederum die Kosten für die Investoren senken und neue Anwendungsfälle realisieren, wie beispielsweise die Fraktionierung von Immobilien und Kunstwerken.

Welches Potenzial bietet die Tokenisierung von RWAs?

Szenarien für die Marktkapitalisierung der Tokenisierung - Quelle: The State of Tokenization - 21.co

Laut einer Prognose von 21.co kann der Markt der tokenisierten RWAs in einem bullischen Szenario und unter Berücksichtigung des Wachstums für Krypto-Besitzer bis zum Jahr 2030 auf bis zu 10 Bil. USD anwachsen.

Nach den Angaben des Reports kamen alle öffentlichen Blockchains im Oktober 2023 erst auf tokenisierte Assets im Wert von 118,57 Mrd. USD. Somit würde sich bis 2030 ein Gesamtwachstum von bis zu 8.334 % und ein CAGR von 88,43 % ergeben.

Aber selbst in einem Base-Case-Szenario wären es 6,82 Bil. USD und ein CAGR von 77 %. Dies wäre der Fall, wenn 10 % des Nettovermögens der regulierten offenen Fonds der Welt in tokenisierte Assets investiert wird. Selbst in einem bärischen Szenario wird von 3,49 Bil. USD und einem CAGR von 61 % ausgegangen.

Aktuelle Marktlage der Tokenisierung von RWAs

Ethereum erzielte im Oktober 2023 mit 69,16 Mrd. USD 58,33 % des Marktanteils und Tron mit 45,76 Mrd. USD 38,59 %. Von diesen haben jedoch die Stablecoins mit 96,95 % den Großteil ausgemacht, bei denen Tether auf 41 Mrd. USD AUM (Assets Under Management) und Circle auf 24 Mrd. USD kommt.

Alle anderen Bereiche sind bisher noch stark unterrepräsentiert. Der Nächsthöhere sind die Rohstoffe mit 1,30 % und 928,26 Mio. USD, von denen vorwiegend tokenisiertes Gold zu erwähnen ist. Aber es gibt auch viele andere Assets mit enormen Wachstumspotenzial, wie beispielsweise Anleihen, Immobilien, Private Equity und Kunst.

TVL aller RWA-Protokolle - Quelle: DeFiLlama

Laut den Angaben von DeFiLlama wurden die ersten RWAs am 22. April 2021 gestartet und kamen damals auf ein TVL (Total Value Locked) von 35.960 USD. Seit dem 18. November des Jahres 2022 haben die RWAs an Bedeutung gewonnen und sind in die führenden Kategorien aufgestiegen.

Während das TVL damals noch bei 457,98 Mio. USD lag, ist es während der letzten 16 Monate auf heute 4,01 Mrd. USD gestiegen. Dies entspricht einem beeindruckenden Wachstum von 775,58 % und einem jährlichen Zuwachs von 581,69 %.

TVL der einzelnen größten RWA-Protokolle - Quelle: DeFiLlama

Laut den Angaben von DeFiLlama sind mit Abstand die größten Protokolle Maker mit einem TVL von 1,84 Mrd. USD und stUST mit 1,32 Mrd. USD. Danach folgt Ondo Finance mit einem TVL von 204,99 Mio. USD.

Auf CoinGecko erzielten die RWA-Coins heute nach einem Anstieg von 33 % eine Marktkapitalisierung von 5,6 Mrd. USD. Zurückzuführen war dies auf die Pläne von dem Vermögensverwalter BlackRock, der sich zusammen mit seinem Partner Securitize in diesem Bereich mit seinem BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund engagieren will.

Top RWA-Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: CoinGecko

Zu den größten RWA-Coins zählen laut dem Krypto-Daten-Aggregator CoinGecko Ondo mit einer Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. USD, Mantra mit 484,22 Mio. USD, Centrifuge mit 438,36 Mio. USD und Polymesh mit 422,04 Mio. USD. Jedoch fehlen dabei unter anderem Maker und Ethereum.

Patentierte Kryptowährung sorgt für Tokenisierung der Elektromobilität

Ein besonders innovatives Konzept bietet die nachhaltige Kryptowährung eTukTuk. Denn das ambitionierte Team hat mithilfe der Layer-2 opBNB die Elektromobilität tokenisiert. Dafür stellt es eigene eTukTuks bereit, welche sich Taxifahrer über das Ökosystem leihen können, um ein eigenes Einkommen zu verdienen. Im Gegenzug erhalten sie ihre Bezahlung wiederum in dem $TUK-Coin.

Überdies wird der Token auch für die eigenen Ladestationen als Zahlungsmittel verwendet, die mit Solarstrom besonders umwelt- und klimafreundlich betrieben werden. Einen weiteren Nutzen bieten die Coins den Stakern, welche von einer Rendite profitieren, die durch die Gebühreneinnahmen des Ökosystems finanziert wird.

Die eTukTuks wurden in über 5 Jahren Entwicklungsarbeit kontinuierlich optimiert und patentiert, bevor vor Kurzem der Vorverkauf gestartet wurde. Im Unterschied zu herkömmlichen Tuk Tuks, von denen es weltweit 280 Mio. gibt, können 78 % der Produktionskosten eingespart werden. Durch die niedrigen Preise könnten sie eine besonders hohe Nachfrage erreichen.

Somit handelt es sich nicht nur wie bei den meisten Krypto-Presales nur um eine kühne Vision, sondern um ein solides Projekt, von denen bereits Prototypen entwickelt wurden. Aus diesem Grunde kann schon schnell zu den Spekulationen eine natürliche Nachfrage hinzukommen, welche sich förderlich auf den Kurs auswirkt.

Bemerkenswert sind auch die zahlreichen und bedeutenden Partnerschaften. Zu ihnen zählt unter anderem die Regierung von Sri Lanka, mit welcher zusammen die Ladeinfrastruktur des Landes ausgebaut werden soll.

Schon jetzt hat eTukTuk über seinen Vorverkauf eine Finanzierungssumme von mehr als 2,36 Mio. US erzielt. Noch können die $TUK-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0285 USD erworben werden. Allerdings wird der Verkaufspreis schrittweise um 37,5 % erhöht, womit die ersten Anleger die höchsten Buchgewinne erhalten. Hinzu kommt eine attraktive Staking-Rendite von derzeit 108 %.

