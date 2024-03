Dogwifhat-Kurs bricht ein, während diese Meme Coins explodieren

Wer in Dogwifhat (WIF) investiert, braucht starke Nerven. Der erfolgreichste Meme Coin auf der Solana Blockchain ist in der letzten Woche stark eingebrochen. Auf Monatssicht bleibt allerdings immer noch ein Plus von mehr als 500 % übrig, sodass diejenigen, die nicht erst vor einer Woche eingestiegen sind, nur bedingt Grund zur Sorge haben. Ob sich die Korrektur noch weiter fortsetzt, wird sich erst zeigen. Währenddessen will man bei Dogwifcat (DWIFC) und Dogecoin20 (DOGE20) nichts von einer Korrektur wissen. Hier explodiert die Nachfrage

WIF-Kurs bricht um 30 % ein

Schaut man sich die größten 100 Coins nach Marktkapitalisierung auf Monatssicht an, gehört WIF ganz klar zu den größten Gewinnern. Investoren konnten in den letzten 30 Tagen ein Plus von mehr als 500 % mitnehmen. In dieser Woche hat allerdings kein anderer Coin in den Top 100 so viel verloren wie Dogwifhat. Wer erst vor einer Woche eingestiegen ist, hat inzwischen ein Minus von 30 % eingefahren.

(Dogwifhat Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Eine Korrektur zeigt sich allerdings auch am gesamten Markt. Bitcoin fällt immer wieder unter die 65.000 Dollar Marke und auch Solana notiert unter 180 Dollar. Auch BONK hat in der vergangenen Woche fast 30 % verloren. Ein Aus des Solana-Hypes bedeutet das jedoch noch lange nicht, wie zum Beispiel der an WIF angelehnte Dogwifcat beweist. Hier ist der Kurs in den letzten 24 Stunden um über 2.300 % gestiegen.

Jetzt mehr über Dogwifcat erfahren.

Trader weichen auf Dogwifcat aus

Meme Coins sind schnelllebig und wer hier die höchsten Renditen erzielen will, muss Trends schnell erkennen und entsprechend handeln. Auch wenn es für BONK und WIF wahrscheinlich ein Comeback geben wird, fließt ein Teil der Gewinne, die bei den beiden Coins mitgenommen werden, nun in den nächsten Solana-basierten Meme Coin Dogwifcat ($DWIFC). Das hat zu einer Kursexplosion von mehr als 2.300 % geführt, womit $DWIFC auch die 10 Millionen Dollar Marke überschritten hat.

(Dogwifcat Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Mit dem Überschreiten der 10 Millionen Dollar Marke ist Dogwifcat schnell zu einem der großen Namen im Solana-Ökosystem geworden und das Handelsvolumen von über 20 Millionen Dollar deutet darauf hin, dass schon bald namhafte Kryptobörsen auf den Meme Coin aufmerksam werden könnten, wodurch der Kurs nochmal um ein Vielfaches steigen könnte. Von seinem Allzeithoch, das vor wenigen Stunden erreicht wurde, hat $DWIFC bereits eine Korrektur hinter sich, sodass sich nun eine neue Einstiegschance für Trader ergeben könnte.

Jetzt $DWIFC Website besuchen.

DOGE20 kurz vor der Kursexplosion?

Für diejenigen, die eine Investition nach dem extremen Kursanstieg von über 2.000 % in den letzten 24 Stunden als zu gewagt empfinden und auf der Suche nach potenziell erfolgreichen Meme Coins nicht ausschließlich auf das Solana-Netzwerk setzen möchten, bieten sich im Ethereum-Ökosystem vielversprechende Alternativen. Der neue $DOGE20 bietet die Möglichkeit eines wesentlich früheren Einstiegs, da dieser Coin momentan noch in der Phase des Vorverkaufs steckt.

Jetzt mehr über $DOGE20 erfahren.

Dogecoin20 zeichnet sich als ein Meme Coin aus, der sich klar an DOGE orientiert, sich jedoch in einem Punkt wesentlich vom Original unterscheidet. $DOGE20 ist nicht inflationär aufgebaut. Mit einer integrierten Staking-Funktion, die von einem Großteil der Investoren bereits genutzt wird, werden nicht nur hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token generiert, sondern auch eine Stabilität des Preises nach dem Markteintritt gefördert. Das lässt vermuten, dass es nach dem Listing an den Kryptobörsen zu einem starken Kursanstieg von weit mehr als 1.000 % kommen könnte.

($DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Seit dem Start des Vorverkaufs vor einer Woche hat Dogecoin20 bereits die Marke von 5 Millionen Dollar erreicht. Die starke Nachfrage im Presale sowie der hohe Anteil an gestakten Token lassen Analysten vermuten, dass der Preis nach dem Handelsstart schnell explodieren kann. Frühe Käufer können von den Preiserhöhungen, die bis zum Launch noch geplant sind, in Form eines Buchgewinns profitieren. Interessenten sollten sich allerdings beeilen, da die hohe Nachfrage im Vorverkauf vermuten lässt, dass der Presale schon in der nächsten Woche abgeschlossen sein könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGE20 im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.