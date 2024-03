Jakarta, Indonesien, 22. März 2024 (ots/PRNewswire) -Der führende Telekommunikationsanbieter Telkomsel und der globale Anbieter von IKT-Lösungen Huawei haben Indonesiens erstes 5G Smart Warehouse und 5G Innovation Center in Bekasi Regency, West Java, eingeweiht. Diese wegweisende Einrichtung zeigt das Potenzial der 5G-Technologie für die Umgestaltung der Lagerverwaltung, die Steigerung der betrieblichen Effizienz und die Schaffung neuer Möglichkeiten für die Logistikbranche, um die digitale Wirtschaft auf dem Weg zur Goldenen Vision Indonesiens 2045 zu unterstützen.Die Einweihungszeremonie wurde von Herrn Long, Geschäftsführer von Huawei Indonesien, zelebriert und von Würdenträgern wie Dr.-Ing. Ismail MT, Generaldirektor für Ressourcenmanagement und Ausrüstung für Post und Informatik, Ministerium für Kommunikation und Informatik, Indra Mardiatna, Netzdirektor von Telkomsel, Derrick Heng, Marketingdirektor von Telkomsel, Mahendra Rianto, Vorsitzender des indonesischen Logistikverbands, sowie Vertreter des Bandung Institute of Technology der Telkom-Universität und andere Vertreter von Industriepartnern.Generaldirektor Dr.-Ing. Ismail MT betonte: "Das 5G Smart Warehouse von Huawei ist sowohl ein Weckruf als auch ein grundlegendes Modell für das Ökosystem, das die sofortige und nahtlose Integration der 5G-Technologie in die Digitalisierungsbemühungen demonstriert. Diese Integration führt offensichtlich zu innovativen Lösungen, die über den Logistiksektor hinaus für eine Vielzahl von Branchen von Nutzen sind. Solche Fortschritte sind nur durch die konzertierten Anstrengungen aller Beteiligten zu erreichen, die gemeinsam die digitale Transformation der Nation vorantreiben wollen."Herr Long, Geschäftsführer von Huawei Indonesien, betonte das Engagement von Huawei, die Regierung und die Akteure der Branche zu unterstützen, um die digitalen Möglichkeiten Indonesiens zu erschließen. "Auf dem letztjährigen Solo 5G-Gipfel haben wir uns gemeinsam mit Industriepartnern verpflichtet, das 5G-Ökosystem zu fördern. Das 5G Smart Warehouse ist ein Beweis für den Wert, den die 5G-Technologie den traditionellen Industrien in Indonesien bringen kann", erklärte er.Indra Mardiatna, Netzwerkdirektor von Telkomsel, sagte: "Im Einklang mit der indonesischen Vision von bahnbrechenden Innovationen, die den Fortschritt des Landes vorantreiben, bleibt Telkomsel standhaft in seinem Engagement, hervorragende Konnektivität, bahnbrechende Lösungen und einfallsreiche Dienste bereitzustellen, die die Selbstbestimmung fördern und weitreichende Möglichkeiten für unternehmerisches Wachstum im Land schaffen. Wir sind zuversichtlich, dass die Einführung des 5G Smart Warehouse zusammen mit den konzeptionellen Lösungen des 5G Innovation Centers eine transformative Ära für Fachleute im Logistiksektor einleiten wird, insbesondere durch die Verbesserung der Managementkompetenzen und die Steigerung der betrieblichen Effizienz von Lagersystemen. Mit der unerschütterlichen Unterstützung der Regierung durch das Ministerium für Kommunikation und Information und durch synergetische Partnerschaften mit Interessengruppen wie Huawei, Branchenverbänden und der akademischen Gemeinschaft verpflichtet sich Telkomsel, die rasche Entwicklung des digitalen Handels und der Wirtschaftslandschaft Indonesiens weiter voranzutreiben und dabei den Schwerpunkt auf integrativen und nachhaltigen Fortschritt zu legen.Die digitale Wirtschaft, von der erwartet wird, dass sie in Zukunft ein wichtiger Katalysator für die indonesische Wirtschaft sein wird, benötigt die Unterstützung einer effizienten und effektiven Logistikindustrie. Nach Angaben des Ministeriums für nationale Entwicklungsplanung/Bappenas werden die Logistikkosten in Indonesien bis 2023 von 23,5 % auf 14,29 % des Bruttoinlandsprodukts sinken.Vorteile des 5G Smart WarehouseDas 5G Smart Warehouse nutzt fortschrittliche Technologien wie IoT und Big-Data-Analysen, um den Betrieb zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen, die Effizienz zu steigern, den Energieverbrauch zu senken und potenzielle unerwartete Verluste zu verringern.Lagerleiter können digitale Zwillinge und Echtzeit-Datenanalysen nutzen, um die Bestandsverwaltung zu optimieren und Fehlbestände zu vermeiden.Das 5G-Netz ermöglicht auch eine schnelle und präzise Kommunikation zwischen Mitarbeitern und autonomen fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und sorgt so für einen effizienten Warenverkehr. Zusätzlich sorgen intelligente Sicherheitssysteme mit Video- und Infrarotsensoren für die Sicherheit im Lager.Die 5G-BTS-Technologie von Huawei, die das Lagerhaus mit Strom versorgt, hat einen Energieverbrauch von nur 5 Watt, was einer einzigen Energiesparlampe entspricht, und ist damit eine nachhaltige Lösung für die Zukunft.