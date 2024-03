DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. März

=== *** 07:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 AT/OMV AG, Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Jahresergebnis 07:40 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK) 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK und Analystenkonferenz) 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-7,2% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-8,5% gg Vj 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Februar 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 86,0 zuvor: 85,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,9 zuvor: 86,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 84,9 zuvor: 84,1 10:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Webcast mit der Nachrichtenagentur MNI 11:30 DE/Regierungs-PK 14:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei Symposium anlässlcih ihres Abschieds von der Bundesbank *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: k.A. zuvor: -12,8 Punkte 18:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Aix-Marseille School of Economics - EU/S&P, Ratingüberprüfung Deutschland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2024 01:09 ET (05:09 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.