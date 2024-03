Die freundliche Stimmung an der Börse hat in den vergangenen Tagen auch den Aktien von Lanxess etwas nach oben verholfen. Geht es nach den Experten des Analysehauses Warburg Research, so haben die MDAX-Titel sogar noch weitaus mehr Potenzial. Daher hat deren Analyst Oliver Schwarz die Aktie erneut mit "Buy" eingestuft. Darüber hinaus wurde das Kursziel für die Spezialchemie-Papiere anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 36,50 auf 32,80 Euro gesenkt. Dies liegt 27 Prozent über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...