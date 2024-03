EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

CEWE plant auch 2024 weiteres Umsatz- und Ertragswachstum



22.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CEWE plant auch 2024 weiteres Umsatz- und Ertragswachstum

Umsatz steigt 2023 auf 780,2 Mio. Euro, EBIT legt auf 83,9 Mio. Euro zu

15. Dividendenerhöhung in Folge: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 2,60 Euro Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 vor

Auch 2024 starke Ergebnisse geplant: Umsatzsteigerung auf bis zu 820 Mio. Euro erwartet, EBIT soll auf bis zu 87 Mio. Euro weiter zulegen

Oldenburg/Frankfurt am Main, 22. März 2024. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat heute im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz die Ergebnisse des Jahres 2023 und den Ausblick für 2024 vorgestellt. Das Geschäftsjahr 2023 hat das Unternehmen mit einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung abgeschlossen: Der Gruppen-Umsatz inkl. der im Dezember 2023 veräußerten Gesellschaft futalis legte mit +6,5% um 47,8 Mio. Euro auf 788,8 Mio. Euro zu (2022: 741,0 Mio. Euro), das so berechnete operative Ergebnis (EBIT) der CEWE Gruppe steigt auf 81,6 Mio. Euro (2022: 75,6 Mio. Euro). Das nach IFRS berichtete Gruppen-EBIT (ohne futalis) legte sogar um 11,0% bzw. 8,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr auf 83,9 Mio. Euro zu (2022: 75,6 Mio. Euro), der berichtete Gruppen-Umsatz (ohne futalis) stieg auf 780,2 Mio. Euro (2022: 732,7 Mio. Euro). Die Zielsetzungen für 2023 sind damit klar erreicht: CEWE hatte für 2023 einen Gruppen-Umsatz in der Bandbreite von 720 bis 780 Mio. Euro. und ein EBIT von bis zu 82 Mio. Euro geplant. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 soll auf 2,60 Euro je Aktie steigen (Vorjahr: 2,45 Euro). Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung ist es die fünfzehnte Dividendenerhöhung in Folge. CEWE gehört damit zu den Top 3 der 644 gelisteten, deutschen Unternehmen, die eine über so viele Jahre steigende Dividende vorweisen können. "Das CEWE FOTOBUCH, der Fotokalender, das Wandbild und viele weitere einzigartige Fotoprodukte voller persönlicher Erinnerungen haben im zurückliegenden Jahr erneut Millionen Menschen in ganz Europa glücklich gemacht. Ich danke allen CEWE-Kolleginnen und Kollegen für diese herausragende Teamleistung. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden und Partnern auch im Jahr 2024 die CEWE-Erfolgsgeschichte fortzusetzen", so Yvonne Rostock, Vorstandsvorsitzende der CEWE Stiftung & Co. KGaA, auf der heutigen Bilanzpressekonferenz. Auch das Geschäftsjahr 2024 plant CEWE mit weiterem Wachstum: Der Gruppenumsatz soll 2024 einen Wert in der Bandbreite von 770 bis 820 Mio. Euro erreichen, das Gruppen-EBIT wird im Korridor von 77 bis 87 Mio. Euro erwartet. Fotofinishing trägt mit erneut stärkerem Weihnachtsgeschäft den Jahreserfolg Die für CEWE traditionelle Saisonspitze im Weihnachtsgeschäft hat auch im zurückliegenden Geschäftsjahr ganz maßgeblich zum Jahreserfolg beigetragen. Gerade Fotoprodukte haben für viele Menschen - besonders als Weihnachtsgeschenk - einen sehr hohen emotionalen Wert und werden weitestgehend unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zunehmend nachgefragt. Dabei ist es CEWE im zurückliegenden Geschäftsjahr u.a. durch seine starken Markenpositionen und die durchgeführten Marketingaktivitäten gelungen, insbesondere die in 2023 wieder erstarkte Urlaubsreiseaktivität mit vielen neuen Fotoaufnahmen bei Konsumenten in den eigenen Geschäftszuwachs erfolgreich zu konvertieren: Die Gesamtanzahl an Fotos über alle CEWE-Produkte stieg im Berichtsjahr um 4,8% auf 2,39 Mrd. Stück (2022: 2,28 Mrd. Fotos), ebenso hat das CEWE FOTOBUCH mit einem Plus von 3,4% auf eine Absatzmenge von 6,1 Mio. Exemplaren erfreulich zugelegt (2022: 5,8 Mio. Exemplare). So stieg der Umsatz im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing 2023 deutlich um 42,7 Mio. Euro bzw. +6,9% auf 658,8 Mio. Euro (Fotofinishing-Umsatz 2022: 616,1 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) im Fotofinishing legte erfreulich auf 80,0 Mio. Euro zu (Fotofinishing-EBIT 2022: 73,7 Mio. Euro). Gemeinsam mit seinen starken Handelspartnern, die mit über 20.000 Ladengeschäften in Europa Garant für einen kundennahen Service sind, entwickelt CEWE den Fotomarkt durch Innovationen kontinuierlich weiter. Kommerzieller Online-Druck mit profitablem Wachstum und EBIT-Marge von 4,5% Der Kommerzielle Online-Druck hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlich verbesserten Ergebnis abgeschlossen. Das Geschäftsfeld profitierte von der erreichten Kosteneffizienz in der Produktion bei SAXOPRINT und der dadurch möglichen "Bestpreisgarantie" für seine Kundinnen und Kunden: Der Umsatz wuchs 2023 gegenüber dem Vorjahr um +6,6% auf 92,2 Mio. Euro (2022: 86,5 Mio. Euro). Mit der verbesserten Kostenstruktur hat der Kommerzielle Online-Druck sein EBIT dabei deutlich um +1,9 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro gesteigert (2022: 2,3 Mio. Euro) und damit eine solide EBIT-Marge von 4,5% erreicht. Einzelhandel zeigt sich weiter gut aufgestellt Der Hardware-Einzelhandel erreichte 2023 einen strategiegemäß aktiv reduzierten Umsatz von 31,3 Mio. Euro (2022: 32,4 Mio. Euro; -3,4%). In der Ergebnisentwicklung zeigt sich die gute Aufstellung des CEWE-Einzelhandels: Trotz der Umsatzreduktion konnte das Geschäftsfeld Einzelhandel 2023 seinen Beitrag zum Gruppen-EBIT recht deutlich um 0,3 Mio. Euro auf 0,5 Mio. Euro verbessern (2022: 0,2 Mio. Euro). CEWE fokussiert sich im Einzelhandel weiterhin auf das (im Segment Fotofinishing ausgewiesene) Geschäft mit Fotofinishing-Produkten und verzichtet im Bereich der Foto-Hardware (Kameras und Zubehör) weiter bewusst auf weniger margenträchtiges Handelsgeschäft. Kraftvoll und solide: Eigenkapitalquote, Free-Cash Flow und ROCE nochmals gesteigert Die Eigenkapitalquote ist 2023 nach bereits sehr solidem Vorjahresniveau (31.12.2022: 57,3%) nochmals gestiegen auf jetzt 58,4% und unterstreicht damit, dass CEWE weiterhin äußerst stabil aufgestellt ist. Der operativ aussagekräftige, v.a. um Abgrenzungseffekte normalisierte Free-Cash Flow erreicht starke 69,7 Mio. Euro (normalisierter Free-Cash Flow 2022: 61,4 Mio. Euro). Dabei lag der per Stichtag 31.12.2023 berichtet Free-Cash Flow sogar bei 82,8 Mio. Euro (berichteter Free-Cash Flow 31.12.2022: 31,5 Mio. Euro). Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) zeigte sich 2023 mit 18,8% ebenso nochmals stärker (ROCE 2022: 17,6%). Auch 2024 starke Ergebnisse geplant Der Gruppenumsatz soll 2024 in der Bandbreite von 770 bis 820 Mio. Euro liegen. Das Gruppen-EBIT wird 2024 im Korridor von 77 bis 87 Mio. Euro erwartet, das EBT zwischen 75,5 und 85,5 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis zwischen 51 und 58 Mio. Euro. Die Bandbreiten dieser Ziele für das Geschäftsjahr 2024 stellen in etwa erwartete Größenordnungen dar und der jeweils niedrigere Wert reflektiert dabei die Unsicherheit, die sich derzeit aus der inflationsbedingten Verteuerung und deren potenziellen Auswirkungen auf die CEWE-Geschäftsentwicklung ergeben. Bisher hat die Inflation keinen sichtbaren Einfluss auf das Bestellverhalten von Kundinnen und Kunden und damit auf die Umsatzentwicklung von CEWE. CEWE handelt nachhaltig: Vierzehnter Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht CEWE betrachtet Nachhaltigkeit ganzheitlich - ökologisch, ökonomisch und sozial. Nachhaltiges Handeln ist bei CEWE seit langem tief verwurzelt. Schon seit 2010 berichtet das Unternehmen regelmäßig über seine Nachhaltigkeitsinitiativen und den Fortschritt in diesem Bereich. Zusammen mit dem Geschäftsbericht 2023 ist auch der neue Nachhaltigkeitsbericht online unter https://company.cewe.de oder https://ir.cewe.de ab sofort verfügbar. Dividende soll zum fünfzehnten Mal in Folge steigen Vorstand und Aufsichtsrat haben der Hauptversammlung auf Basis der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2023 die Anhebung der Dividende auf 2,60 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorgeschlagen (Dividende für das Geschäftsjahr 2022: 2,45 Euro). Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen der am 5. Juni 2024 stattfindenden Hauptversammlung entspricht die nun vorgeschlagene Dividende von 2,60 Euro je Aktie auf Basis des Jahresendkurses 2023 von 101,20 Euro einer Dividendenrendite von 2,6%. Es ist die fünfzehnte Dividendenerhöhung in Folge und zugleich die höchste Dividende der Unternehmensgeschichte. Gesamtjahr 2023 und Ziele 2024 CEWE-Gruppe Einheit Ist 2023 Ziel 2024 Veränderung in % Fotos 1 Mrd. Stck. 2,39 2,3 bis 2,4 -2 % bis +2 % CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 6,05 5,9 bis 6,2 -2 % bis +2 % Investitionen 2 Mio. Euro 53,9 ~ 65 Umsatz Mio. Euro 780,2 770 bis 820 -1 % bis +5 % EBIT Mio. Euro 83,9 77 bis 87 -8 % bis +4 % EBT 3 Mio. Euro 87,9 75,5 bis 85,5 -14 % bis -3 % Ergebnis nach Steuern 4 Mio. Euro 57,3 51 bis 58 -10 % bis +1 % Ergebnis je Aktie Euro/Aktie 8,10 7,26 bis 8,22 -10 % bis +2 %

Die Bandbreiten dieser Ziele für das Geschäftsjahr 2024 stellen in etwa erwartete Größenordnungen dar und reflektieren dabei die Unsicherheiten, die sich derzeit aus der Verteuerung/Inflation auf der Wareneinsatz- und Kostenseite und deren potenziellen Auswirkungen auf die CEWE-Geschäftsentwicklung ergeben. 1 Die Anzahl der Fotos ist die Summe der Bilder, mit denen CEWE-Fotoprodukte gestaltet wurden und bezieht alle Bilder, die in Mehrwertprodukten (z. B. CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und weiteren Fotogeschenken) verwendet wurden mit ein. 2 Abflüsse aus Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, saldiert um Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen; ohne Akquisitionen und Unternehmenszukäufe 3 Ziel 2024: Ohne Folgebewertungen von Eigenkapitalinstrumenten 4 Ziel 2024: Basierend auf der normalisierten Konzernsteuerquote des Vorjahres Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.

Ergebnisse 2023 im Überblick CEWE-Geschäftsfelder Einheit Q4 2022 Q4 2023 2022 2023 (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 884 901 2.278 2.387 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 2,45 2,47 5,85 6,05 Umsatz Mio. Euro 282,1 293,6 616,1 658,8 EBIT Mio. Euro 74,6 78,2 73,7 80,0 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -1,1 -1,0 -4,2 -3,5 Sonderaufwand Software-Lizenzen Mio. Euro --- --- --- -0,5 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 75,8 79,3 77,9 84,0 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 10,2 9,5 32,4 31,3 EBIT Mio. Euro 0,7 0,9 0,2 0,5 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 26,5 25,9 86,5 92,2 EBIT Mio. Euro 2,3 2,7 2,3 4,2 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,1 -0,0 -0,2 -0,1 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 2,3 2,7 2,5 4,3 (3) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 0,0 0,0 Nachrichtlich: Umsatz inkl. futalis Mio. Euro 2,1 1,9 8,3 8,6 EBIT Mio. Euro -0,6 -0,2 -0,6 -0,8 Nachrichtlich: EBIT inkl. futalis Mio. Euro -0,6 -1,0 -0,6 -3,1 CEWE-Gruppe Einheit Q4 2022 Q4 2023 2022 2023 Umsatz Mio. Euro 316,7 327,0 732,7 780,2 Nachrichtlich: Umsatz inkl. futalis Mio. Euro 318,7 328,9 741,0 788,8 EBIT Mio. Euro 77,0 81,6 75,6 83,9 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -1,2 -1,6 -4,5 -4,6 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 78,2 83,2 80,1 88,5 Nachrichtlich: EBIT inkl. futalis Mio. Euro 77,0 80,8 75,6 81,6 EBT Mio. Euro 76,7 86,4 74,8 87,9

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet. Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern" (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, eMail: IR@cewe.de Internet: cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad© oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Treffen Sie uns gerne auf einer dieser Investmentkonferenzen oder verfolgen Sie unsere anstehenden Veröffentlichungen: Finanzterminkalender (soweit terminiert) 17.04.2024 Baader Consumer Day, Frankfurt 15.05.2024 Veröffentlichung der Q1 2024 Zwischenmitteilung 16.05.2024 UBS Pan European Small and Mid-Cap Conference, London 05.06.2024 CEWE Hauptversammlung 2024, Weser-Ems-Hallen, Oldenburg 15.08.2024 Veröffentlichung des H1 2024 Zwischenberichts 22.08.2024 Montega Konferenz HIT, Hamburg 25.09.2024 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2024, München 26.09.2024 Baader Investment Conference 2024, München 14.11.2024 Veröffentlichung der Q3 2024 Zwischenmitteilung 20.11.2024 CIC Market Solutions Forum, Paris 25.11.2024 Deutsches Eigenkapitalforum 2024, Frankfurt Über CEWE Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.



22.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com