Die Energieunternehmen Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. und Diamondback Energy, Inc. stehen im Fokus der Analysten, nachdem sie bedeutende Fusionen angekündigt haben, um ihre Position auf dem Markt zu stärken. Insbesondere Chevron hat kürzlich eine aufsehenerregende Übernahme angekündigt: für 53 Milliarden Dollar will das Unternehmen alle ausstehenden Anteile der Hess Corporation erwerben. Damit sichert sich Chevron 30% der Anteile am hochergiebigen Guyana Stabroek-Block, wo man eines der bedeutendsten Rohölvorkommen des vergangenen Jahrzehnts entdeckte. Die Analysten von Zacks.com betonen, dass die Energiebranche aufgrund bullischer Ölpreise und profitträchtigen Mega-Fusionen momentan verstärkt im Blickfeld der Investoren steht. Der West Texas Intermediate Rohölpreis hat die 80-Dollar-Marke überschritten und bietet somit optimale Bedingungen für Explorations- und [...]

Hier weiterlesen