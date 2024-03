© Foto: CFOTO - picture alliance



Mit Lululemon hat am Donnerstagabend neben Nike ein zweiter Sportbekleidungshersteller seine Quartalszahlen veröffentlicht. Die aber enttäuschten angesichts eines verhaltenen Ausblicks."Game on!" hieß es am späten Donnerstagabend, denn mit Nike und Lululemon veröffentlichten gleich zwei Sportbekleidungshersteller ihre Quartalsberichte. Während Nike die Erwartungen der Analysten übertreffen konnte, und dafür zumindest zeitweise mit Kursaufschlägen belohnt wurde, gelang es Lululemon nicht, den Markt mit seinen Zahlen zu überzeugen. Kräftiges Wachstum dank starkem Schlussquartal Für das abgelaufene Quartal konnte der mit Yoga-Matten und -Bekleidung bekannt gewordene Einzelhändler die …