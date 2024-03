EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Northern Data Group veröffentlicht Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022



22.03.2024 / 07:30 CET/CEST

PRESSEINFORMATION/ IR-Nachricht



Northern Data Group veröffentlicht Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022

Jahresabschluss und Konzernjahresabschluss 2022

Finanzziele für 2023 und 2024 bestätigt

Frankfurt/Main - 22. März 2024 - Die Northern Data Group ("Northern Data AG"; Börsenkürzel: NB2 , ISIN: DE000A0SMU87 ) hat heute ihre Finanzkennzahlen sowie den geprüften Jahresabschluss und den geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Wie bereits auf dem Capital Markets Day der Gruppe im November 2023 angekündigt, erwartet die Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von EUR 65-75 Mio. und ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR -20 Mio. und EUR -5 Mio. Für das Jahr 2024 werden ein Umsatz in der Größenordnung von EUR 200-240 Mio. und ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 50 Mio. und EUR 80 Mio. prognostiziert. Die Gruppe verteilt ihre Umsatzströme auf ihre drei Einsatzbereiche für High Performance-Computing - Cloud Services, Data Center Infrastructure sowie Digital Assets. Der Geschäftsbericht 2022 sowie eine zusammenfassende Darstellung der Finanzzahlen für das Jahr 2022 sind im IR-Bereich der Website der Gruppe verfügbar.



Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



22.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

