Reddit feierte am ersten Handelstag einen Überraschungserfolg. Im Vorfeld des IPOs sah es nach einem durchwachsenen Unterfangen aus, doch die Aktien kletterten stark nach der Erstnotiz. DoJ und 15 Bundesstaaten verklagen Apple. Die Aktien verlieren 113 Mrd. US-Dollar an Marktkapitalisierung. Nike enttäuschte nachbörslich. Der Sportartikelhersteller senkte den Umsatzausblick überraschend.Katerstimmung in Asien. Nach der starken Rallye am Donnerstag dippen die meisten Benchmarks in der Region am Freitag wieder. Insbesondere die chinesischen Indizes stehen ...

