Hoch hinaus ging es am Donnerstag für die Micron-Aktie (WKN: 869020). Der Kurs legte in der Spitze knapp +18% zu und markierte beim Stand von 113,50 US$ ein neues Rekordhoch. Am Vorabend hatte der Speicherchipkonzern starke Zahlen vorgelegt und einen Top-Ausblick präsentiert. Hat die Aktie auf dem aktuellen Niveau noch Luft nach oben? Micron vorgestellt Micron ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...