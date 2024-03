The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.03.2024ISIN NameDE000NLB4QT5 NORDLB 23/24DE000DXA0RA0 LB.HESS.-THR. OP.1468 VARXS1584122177 ESSITY 17/24 MTNDE000A2TSQB0 STEPUP PORTFOLIO 19/25XS1586337872 LIBERTY MU.F.E.17/24REGSFR0013409265 PHALSBOURG 19/24USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY 17/24 REGSDE000DFK0HC7 DZ BANK IS.C256 21/24FR0013326204 CARREFOUR 18/24 ZO CVDE000DK0B1H9 DEKABANK DGZ IHS.7268FR0011805803 COFACE 14/24FR0011225325 ILE DE FRANCE, REG. 12-24DE000NRW0CL9 LAND NRW SCHATZ R1124BE6235391370 INFRABEL 12-24 MTNFR0013245859 ENGIE 17/24 MTNUSG6180BAB39 MIZUHO FIN.GRP KY 3 14/24AT0000A26J02 ERSTE GR.BK. 19/24MTN1631