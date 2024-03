EQS-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DATA MODUL konnte hohes Umsatzniveau bei hohem Kostendruck im Geschäftsjahr 2023 bestätigen



Leichtes Umsatzwachstum auf 283,2 Mio. Euro (2,6%)

Auftragseingang rückläufig bei 253,6 Mio. Euro (-16,0%)

EBIT für das Geschäftsjahr erreicht 22,3 Mio. Euro (-17,9%) München, 22. März 2024 - DATA MODUL schloss ein herausforderndes Geschäftsjahr 2023 in einer anhaltend schwierigen konjunkturellen Marktsituation mit leichter Umsatzsteigerung bei gleichzeitig rückläufigen Auftragseingängen ab. Im vierten Quartal erzielte die DATA MODUL einen Umsatz von 71,4 Mio. Euro (i.Vj. 71,5 Mio. Euro), dieser liegt mit 0,1% auf Niveau des Vorjahresquartals. Der Konzernumsatz stieg für das Gesamtjahr 2023 um 2,6% und lag bei 283,2 Mio. Euro (i.Vj. 276,1 Mio. Euro). Die hohe Exportquote von 54,0% (i.Vj. 55,5%) konnte im Wesentlichen gehalten werden und spiegelt die Strategie der Internationalisierung des Konzerns wider. Das EBIT des Konzerns erreichte, belastet durch das gestiegene Kostenniveau, 5,0 Mio. Euro (i.Vj. 7,2 Mio. Euro) im vierten Quartal sowie einen Gesamtwert für das Geschäftsjahr von 22,3 Mio. Euro (i.Vj. 27,1 Mio. Euro). Die EBIT-Rendite lag damit bei 7,9% (i.Vj. 9,8%) für das Gesamtjahr. Der Auftragseingang im vierten Quartal von 44,1 Mio. Euro (i.Vj. 65,1 Mio. Euro) führte zu einem Gesamtwert für das Geschäftsjahr 2023 von 253,6 Mio. Euro und liegt damit 16,0% unter dem Vorjahreswert von 301,8 Mio. Euro. Der Auftragsbestand sank im Vorjahresvergleich um 17,7% auf einen Wert von 162,2 Mio. Euro (i.Vj. 197,1 Mio. Euro) zum Stichtag.

Konzernkennzahlen

In TEUR 2023 2022 Veränderung Umsatz 283.235 276.053 2,6% Auftragseingang 253.581 301.808 -16,0% Auftragsbestand 162.155 197.057 -17,7% EBIT 22.296 27.149 -17,9% EBIT-Rendite 7,9% 9,8% -19,4% Jahresüberschuss 14.487 18.367 -21,1% Ergebnis pro Aktie (in EUR) 4,11 5,21 -21,1% Investitionen 8.952 3.370 165,6% Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 525 488 7,6%

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2023 vorzuschlagen.



Ausblick



Das konjunkturelle Umfeld wird im Jahr 2024 zu einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit sowie striktem Kostenmanagement bei den Unternehmen führen. Die politische Unsicherheit, geopolitische Verwerfungen sowie das aktuell unverändert hohe Zinsniveau verstärken die Negativeffekte auf das Wirtschaftsumfeld zudem. Unter der Annahme einer Überwindung der Rezession erst in der zweiten Jahreshälfte geht der Vorstand von einer leicht rückläufigen Entwicklung des DATA MODUL Konzerns im Gesamtjahr 2024 aus.





