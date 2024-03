Der DAX klettert munter weiter hoch und hat am Vortag bereits die Marke von 18.200 Punkten nach oben durchbrochen. Im Tageshoch erreichte der DAX 18.206 Punkte, kam dann aber wieder bis 18.159 Punkte zurück. Am Mittwoch erreichte der DAX im Tagestief den Bereich um den 10er-EMA und prallte hier wieder nach oben ab. Genauso wie bereits in den Vorwochen bei Korrekturen im laufenden Aufwärtstrend. Damit setzt sich der lange Aufwärtstrend seit Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...