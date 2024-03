(shareribs.com) London 22.03.2024 - Die Ölpreise bewegen sich leicht nach unten. Die Marktteilnehmer spekulieren wieder auf einen Waffenstillstand in Gaza. Die Financial Times berichtet über Warnungen aus den USA an die Ukraine. Die Ölpreise haben in den letzten Tagen Mehrmonatshochs erreicht. Grund dafür sind unter anderem die Luftangriffe der Ukraine auf russische Ölanlagen. Kiew hat mit Drohnen ...

