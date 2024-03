© Foto: Yuki Iwamura - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Reddit, das größte Internetforum der Welt, ist in New York an die Börse gegangen. Am ersten Handelstag stieg die Aktie um bis zu 70 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Die Hintergründe. Die Reddit-Aktie ging gestern um 13:00 Uhr Ortszeit bei einem Erstkurs von 47 US-Dollar in den Handel an der New York Stock Exchange (NYSE). Zwischenzeitlich erreichte sie einen Höchststand von 57,80 US-Dollar, was einer Steigerung von 70 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 34 US-Dollar pro Aktie entspricht. Den gestrigen Handelstag beendete die Reddit-Aktie bei 50,44 US-Dollar. Nach Angaben der US Securities and Exchange Commission (SEC) hat Reddit 22 Millionen Aktien zum Preis von je 34 US-Dollar auf …