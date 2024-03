Heute hat SIX Swiss Exchange den ersten Börsengang im Jahr 2024 registriert. Die Aktien von Galderma (Ticker «GALD») wurden zum ersten Mal an SIX Swiss Exchange gehandelt. Zu einem Eröffnungspreis von CHF 61.00 pro Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von Galderma rund CHF 14.5 Mrd.



Das ausgegebene Aktienkapital der Galderma Group AG («Galderma») besteht aus 237'897'635 Namenaktien. Im Rahmen des Börsengangs wurden 37'233'708 neu ausgegebene Namenaktien zusammen mit 276'909 bestehenden Namenaktien angeboten. Bei einem Ausgabepreis von CHF 53.00 pro Namenaktie betrug das Platzierungsvolumen CHF 2.0 Mrd. (ohne Mehrzuteilungsoption). Zusätzlich boten die Aktionäre bis zu 5'626'592 bestehende Namenaktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption an, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag an SIX ausgeübt werden kann. Dies ist die grösste IPO-Platzierung in der Schweiz seit 2017.



Galderma wird den Erlös aus dem Verkauf der neu ausgegebenen Namenaktien in erster Linie zur Stärkung der Bilanz durch Rückzahlung und Refinanzierung von Schulden verwenden. Das Unternehmen wird am zweiten Handelstag, d. h. am 25. März 2024, in den Swiss Performance Index (SPI) und dessen Subindizes aufgenommen.



Dr. Flemming Ørnskov, MPH, CEO von Galderma, sagt: «Als neuestes Mitglied der SIX Swiss Exchange bin ich stolz, dass der Börsengang von Galderma so erfolgreich verlaufen ist. Galderma hat seine marktführende Position kontinuierlich ausgebaut, indem es die Dermatologie für jede Hautgeschichte weiterentwickelt hat. Zu Beginn der heutigen Börsenkotierung möchte ich jedem Einzelnen in unserem Unternehmen für den unermüdlichen Einsatz über die Jahre hinweg danken - ohne sie hätte Galderma nicht den Erfolg erzielt, den wir bis heute haben. Wir haben eine grossartige Zukunft als börsenkotiertes Unternehmen vor uns, das seinen Kunden hochmoderne, erstklassige Produkte für das gesamte Spektrum der Dermatologie anbietet: injizierbare Ästhetik, dermatologische Hautpflege und therapeutische Dermatologie."



Jos Dijsselhof, CEO von SIX, betont: «Wir freuen uns sehr, Galderma in der SIX-Familie willkommen zu heissen. Damit wird unsere Position als führende Börse in Europa für Unternehmen an der Schnittstelle von Konsum und Gesundheit weiter aus. Ich wünsche Galderma für die Zukunft als börsenkotiertes Unternehmen viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit bei künftigen Kapitalmarkttransaktionen.



Weitere Informationen über Galderma finden Sie unter: www.galderma.com.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken