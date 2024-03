NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 291 auf 324 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jordan Alliger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erfreut zeigte sich der Experte von der Marge im Expressgeschäft, die anders als von ihm gedacht nicht im negativen Bereich gelegen habe. Die Zielsetzung für das diesjährige Ergebnis je Aktie sei eingeengt worden, der Mittelwert der Spanne sei aber gleich geblieben./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 22:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US31428X1063

