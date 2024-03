Audi will sein neues Elektro-Einstiegsmodell unterhalb des Q4 e-tron voraussichtlich 2027 auf den Markt bringen. Das Kompaktmodell soll in einem beschleunigten Prozess entwickelt werden - denn derzeit ist noch nicht einmal entschieden, auf welcher Plattform der kleinste E-Audi basieren soll. Man strebe eine beschleunigte Entwicklungszeit von rund drei Jahren an, um sich gegen die Konkurrenz aus China zu behaupten, sagte Audi-Chef Gernot Döllner ...

