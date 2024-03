Die Lufthansa-Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend. In den vergangenen Wochen wurde der Kurs des MDAX-Werts vor allem durch die anhaltenden Streiks belastet. Während die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo und die Kranich-Airline immerhin um einen Kompromiss ringen (DER AKTIONÄR berichtete), kommt nun neues Ungemach aus Belgien. Die Piloten Lufthansa-Tochter Brussels Airlines wollen erneut die Arbeit niederlegen. Kurz vor Ostern - vom 27. bis 30. März - planen sie in einen viertägigen Ausstand, ...

