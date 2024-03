NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und eine gesenkte Umsatzprognose des US-Sportartikel-Herstellers Nike ließen gemischte Rückschlüsse für die europäischen Wettbewerber zu, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Fortschritte bei den Lagerbeständen seien nach wie vor gut, aber das Risiko eines Anstiegs der Investitionen sei ein potenzielles neues Risiko für die Branche./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 02:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 02:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

