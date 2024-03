DAX hält sich bei knapp 18.200 Punkten. DHL Group und Jungheinrich auf dem Einkaufszettel

Freundliche Vorgaben aus den USA stützten den DAX® zum Handelsstart. Nach dem gestrigen signifikanten Sprung über die 18.000 Punktemarke, nahmen einige Investoren jedoch den Fuß vom Gas. Im Tagesverlauf stehen die Reden von einigen Notenbänkern an, die Impulse geben könnten.

Adidas ist ab 2027 nicht mehr Sponsor der Deutschen Nationalmannschaften. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursabschlag. DHL Group erwartet ein gutes Ostergeschäft. Dies kam bei den Anlegern gut an und so setzte die Aktie den gestern eingeschlagenen Erholungskurs fort. Beflügelt von positiven Analystenkommentaren zieht die Aktie von Jungheinrich den dritten Tag in Folge deutlich nach oben. SGL Carbon verbuchte 2023 einen leichten Umsatzrückgang und einen deutlichen Gewinneinbruch. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich das Management vorsichtig und erwartet einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Der Aktienkurs gab daraufhin nach. Zalando erreicht im frühen Handel das Novemberhoch. Ein Ausbruch über EUR 24,15 könnte weitere Kaufimpulse geben.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.159/18.240/18.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 7.855/17.896/18.000/18.027/18.058 Punkte

Der DAX® startete wenig verändert in den Handelstag und bewegte sich damit weiterhin an der 138,2%-Retracementlinie. Der kurzfristige RSI-Indikator hat damit den überkauften Bereich verlassen. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert zudem nachlassendes Aufwärtsmomentum. Rücksetzer bis 18.058 oder bis zur Ausbruchslinie bei 18.027 Punkte sind somit einzuplanen. Das aktuell bullishe Bild würde dies nicht trüben. Der Aufwärtstrend ist zunächst nicht in Gefahr und der Kreuzwiderstand bei 18.240 Punkten die nächste Zielmarke.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 27.02.2024 - 22.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.03.2019 - 22.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 81,14* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 67,54** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.03.2024; 09:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 13,41 14.546,434192 16.364,738466 5 Open End DAX® HC977R 21,36 16.364,551692 17.274,420766 10 Open End DAX® HC01HJ 16,88 16.970,590859 17.576,440953 15 Open End DAX® HC9791 20,99 17.455,422193 17.818,494975 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.03.2024; 09:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 4,66 21.815,915825 19.998,650037 -5 Open End DAX® HD275Q 4,46 19.997,798324 19.087,8985 -10 Open End DAX® HD39A4 4,89 19.088,739574 18.634,427572 -20 Open End DAX® HD3178 2,66 18.906,927824 18.543,91481 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.03.2024; 09:35 Uhr

