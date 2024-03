EQS-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MEDICLIN plant Kauf von Reha-Klinik am Sendesaal



Offenburg, 22. März 2024. MEDICLIN steht kurz vor dem Kauf der Reha-Klinik am Sendesaal in Bremen, die derzeit zur Specht Gruppe gehört. In einer gemeinsamen Mitarbeiterversammlung wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik heute persönlich über die voraussichtlich anstehenden Veränderungen informiert.



Seitens MEDICLIN waren COO Thomas Piefke und Regional-geschäftsführer Holger Kammann vor Ort. Kammann, der auch Kaufmännischer Leiter der MEDICLIN Hedon Klinik in Lingen ist, soll künftig auch die Reha-Klinik am Sendesaal leiten. Die Specht Gruppe war bei der Versammlung u. a. durch den geschäftsführenden Gesellschafter Rolf Specht vertreten.



Die Reha-Klinik am Sendesaal ist eine interdisziplinäre Klinik für stationäre und ambulante Rehabilitation mit den Indikationen Kardiologie, Orthopädie und Geriatrie. Mit 174 Betten im stationären und bis zu 70 Plätzen im ambulanten Bereich wird ein indikationsübergreifendes Rehabilitationsspektrum abgedeckt.



"Wir haben letztes Jahr eine klare Strategie entwickelt. Das Ziel: Führender Reha-Anbieter in Deutschland zu werden. Wenn wir die Reha-Klinik am Sendesaal wie geplant in unsere Gruppe aufnehmen können, kommen wir diesem Ziel ein Stück näher", betont Dr. Joachim Ramming, Vorstandsvorsitzender der MEDICLIN.



"Auch die strukturierte Erweiterung ambulanter Angebote gehört zu dieser Strategie: Unsere Rehabilitation soll ambulanter, digitaler und flexibler werden", sagt Thomas Piefke. Mit ihrem Mix aus stationären und ambulanten Strukturen passe die Klinik daher sehr gut ins Portfolio.



Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)

Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.300 Betten/ Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter*innen. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patient*innen die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzt*innen, Therapeut*innen und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.







