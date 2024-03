Markus Jooste ist tot. Der frühere Chef von Steinhoff ist gestern in einem Vorort der südafrikanischen Küstenstadt Hermanus gestorben. Nach Angaben der dortigen Polizei erlag er einer Schussverletzung. Vermutlich handelt es sich um einen Suizid. Am Mittwoch hat die südafrikanische Finanzaufsichtsbehörde FSCA (Financial Sector Conduct Authority) Jooste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...