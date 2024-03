Wer in Whatsapp eine Nachricht sucht, hat es nicht immer leicht. Vor allem die Suche nach Fotos kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Damit ihr nicht ständig nach wichtigen Inhalten suchen müsst, hat der Messenger nun eine Funktion erweitert. Schon im Dezember hatte Whatsapp eine praktische Funktion zum Anpinnen von Nachrichten in Einzel- und Gruppenchats vorgestellt. Sie ermöglicht es euch, besonders wichtige Nachrichten oberhalb der Unterhaltung ...

