So teilte Australian Strategic Materials (WKN: A2P9XW, ISIN: AU0000094153) am Donnerstag mit, dass eine Interessenbekundung für ein Kreditpaket von bis zu 600 Millionen USD (923 Mio. AUD) durch die US-Export-Import-Bank (EXIM) eingegangen sei. EXIM ist die offizielle Exportkreditagentur der US-Regierung. Diese will damit den Bau des Dubbo-Seltene-Erden-Projekts nordwestlich von Sydney ...

Den vollständigen Artikel lesen ...