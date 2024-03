Thorsten Steinmann tritt im Herbst in den Vorstand der Hannover Rück SE und der E+S Rückversicherung AG ein. Zum Jahresbeginn 2025 soll er den Vorstandsvorsitz der E+S Rück übernehmen. Er folgt in dieser Position auf Dr. Michael Pickel, der zum Jahresende in den Ruhestand wechselt. Thorsten Steinmann wurde mit Wirkung zum 01.09.2024 zum Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE und der E+S Rückversicherung AG bestellt. Er tritt die Nachfolge von Dr. Michael Pickel an, der nach 25 Jahren bei der ...

