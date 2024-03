Berlin (ots) -20 Auszubildende können ab August ein Stipendium von der Rosa-Luxemburg-Stiftung erhalten. Unter dem Motto "Lux Like Ausbildung" sollen vor allem sozial oder anderweitig benachteiligte Auszubildende gefördert werden. Bewerbungen sind ab dem 1. Mai 2024 möglich. Ziel des Programms ist es, neben einem erfolgreichen Berufsabschluss das Engagement und die Talente der Auszubildenden zu fördern und ihnen Perspektiven über ihre berufliche Ausbildung hinaus aufzuzeigen.Die Förderung umfasst nicht nur eine finanzielle Unterstützung. Ein umfassendes Begleitprogramm mit Netzwerktreffen, Skills-Werkstätten, Workshops und Bildungsreisen steht den Teilnehmer*innen bis zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung offen. Ständige Ansprechpartner*innen sind die Ausbildungspaten."Die dreijährige Förderung hilft den Auszubildenden, ihren Lebensunterhalt zu sichern, ihre Talente zu entfalten, sich zu vernetzen und sich politisch oder sozial zu engagieren", sagt Daniela Trochowski, Geschäftsführerin der Stiftung. "Wir sind überzeugt, dass dieses Programm einen positiven Beitrag für eine gerechtere Gesellschaft leisten wird und ermutigen alle geeigneten Kandidat*innen, sich zu bewerben."Bewerber*innen müssen bestimmte Voraussetzungen nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAföG) erfüllen. Die Altersgrenze liegt bei 45 Jahren, es sei denn, es handelt sich um Bewerber*innen des Zweiten Bildungsweges oder Auszubildende mit Kindern unter 14 Jahren. Die gewählte Ausbildung muss zu den anerkannten Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Handwerksordnung (HwO), einem bundesrechtlich geregelten Fachberuf im Gesundheitswesen oder einem gleichwertigen landesrechtlich geregelten Ausbildungsberuf gehören. Die Bewerber*innen müssen die deutsche Staatsangehörigkeit oder einen ständigen Wohnsitz in Deutschland mit einer Aufenthaltserlaubnis oder die Anerkennung als Geflüchtete haben.Die Bewerbungsphase für das neue Stipendienprogramm beginnt am 1. Mai 2024. Interessierte können sich auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung (https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk/berufliche-bildung) über das Stipendienprogramm und die Bewerbungsschritte informieren.Pressekontakt:Alrun Kaune-NüßleinPressesprecherin | Rosa Luxemburg StiftungStraße der Pariser Kommune 8A | 10243 Berlin | Tel.: 030 44310-448 |Mobil: 0151 28260484E-Mail: alrun.kaune-nuesslein@rosalux.org | www.rosalux.deOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/5741388