Dexerials Corporation, (TOKYO: 4980) (Hauptsitz: Shimotsuke-shi, Tochigi, vertretungsberechtigter Direktor und President: Yoshihisa Shinya, im Folgenden "Dexerials"), ein Anbieter von Spitzentechnologien, Materialien und Geräten für Smartphones, Automobile und andere Produkte, gibt bekannt, dass der Name des integrierten Unternehmens, das unter Dexerials Precision Components Corporation (Hauptsitz: Tome-shi, Miyagi, im Folgenden "DXPC") und Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (Hauptsitz: Shimotsuke-shi, Tochigi, im Folgenden "Kyoto Semiconductor") geschaffen wird, auf Dexerials Photonics Solutions Corporation (im Folgenden "DXPS") festgelegt wurde. DXPS ist eine konsolidierte Tochtergesellschaft von Dexerials in Japan und wird am 1. April 2024 den Betrieb aufnehmen. Gemäß der von Dexerials am 31. Juli 2023 veröffentlichten Pressemitteilung mit der Überschrift "Bekanntgabe der Gründung eines integrierten Unternehmens, das im Photonikbereich das Wachstum anführen soll" trafen DXPC und Kyoto Semiconductor die Vorbereitungen für die Einführung des integrierten Unternehmens.

Das Profil von DXPS wird im Folgenden vorgestellt.

Profil des integrierten Unternehmens

Firmenname Dexerials Photonics Solutions Corporation Hauptsitz Shimotsuke-shi, Tochigi Niederlassungen Eniwa Operation, Kamisunagawa Operation und Tome Operation Eröffnungsdatum 1. April 2024 Stammkapital 100 Millionen Yen Vertreter (geplant) Kazuya Hayashibe, Vertretungsberechtigter Direktor und President Geschäftstätigkeit Entwicklung, Produktion und Produktionsmanagement von optischen Halbleitern, optischen Geräten und Halbleiter-Verbundgeräten (Photonikprodukte)

Die Dexerials-Gruppe wird DXPS bei der Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen unterstützen, die für die Entwicklung von Technologien im Bereich der Photonik wesentlich sind, um eine effizientere Gesellschaft zu ermöglichen. Auf diese Weise leistet die Gruppe einen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft, während sie kontinuierliches Wachstum und einen höheren Unternehmenswert anstrebt.

DXPS wird Mikrogeräte und optische Halbleiterprodukte entwickeln und herstellen**, die von DXPC und Kyoto Semiconductor betrieben wurden. Dexerials wird sie als seine Photonikprodukte an Kunden verkaufen.

Dexerials und Kyoto Semiconductor werden als Aussteller an der OFC 2024 teilnehmen. Die Messe findet von Dienstag, den 26. März, bis Donnerstag, den 28. März im San Diego Convention Center in San Diego (USA) statt. Wir laden die Besucher der Messe herzlich ein, an unserem Stand vorbeizuschauen.

Kommentar von Kazuya Hayashibe, vertretungsberechtigter Direktor und President (geplant) von DXPS

Die Dexerials-Gruppe kombiniert Technologien mit dem Wissen ihrer Mitarbeiter, um Materialien und Lösungen anzubieten, die für Elektronik und Automobile unverzichtbar sind. Dabei zielt sie darauf ab, sie mit der Entwicklung digitaler Technologien zu verknüpfen.

In Zukunft werden künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), die Kommunikation der nächsten Generation und andere neue Technologien zunehmend die Möglichkeit haben, eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Effizienz der Gesellschaft und der Lösung sozialer Probleme zu spielen. Es wird daher erwartet, dass optische Halbleiter und die sie unterstützenden photonischen Lösungen ebenfalls eine größere Rolle spielen werden.

DXPS wird das Geschäftswachstum der Dexerials-Gruppe im Photonikbereich anführen. Es wird die optischen Halbleitertechnologien, die von Kyoto Semiconductor, einem seiner Vorgänger, entwickelt wurden, mit den Technologien der Dexerials-Gruppe zur Steuerung von Licht und Elektrizität kombinieren, um beispiellose Photoniklösungen zu schaffen und zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen. Dies wird der Grund für seine Existenz sein, und das Unternehmen wird seine Arbeit mit großer Entschlossenheit angehen.

Dexerials und Kyoto Semiconductor werden auf der OFC 2024, die am 26. März in San Diego in den USA beginnt, an ihrem Stand ihre Produkte vorstellen und das integrierte Unternehmen DXPS präsentieren. Wir laden die Besucher der Messe herzlich ein, an unserem Stand vorbeizuschauen. Wir freuen uns darauf, Sie in San Diego zu sehen.

Veränderung der Vertriebsstruktur nach der Einführung von DXPS

Siehe dazu das Diagramm

(Anmerkungen) DXPC, Kyoto Semiconductor und DXPS sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Dexerials Corporation. ** Nach der Einführung von DXPS wird OSDC weiterhin Mikrogeräte im Auftrag herstellen. *** Photonikprodukte beziehen sich auf Produkte, die bisher von DXPC und Kyoto Semiconductor gehandhabt wurden.

Teilnahme an der OFC 2024 in San Diego, USA

OFC-Messe 2024

Datum: Dienstag, 26. März 2024, bis Donnerstag, 28. März 2024

Ort: San Diego Convention Center (San Diego, USA)

Standnummer: 3814

Offizielle Website: https://www.ofcconference.org/en-us/home/

Ausgestellte Produkte

1. Optische Halbleiter

2. Anorganische Wellenplatte

3. Intelligenter Präzisionskleber

4. Anisotrope Leitfolie (ACF)

Über die Dexerials Corporation https://www.dexerials.jp/en/

Die Dexerials Corporation ist ein Hersteller, der Funktionsmaterialien für den Einsatz in Smartphones, Automobilen und anderen Bereichen gemäß seiner Unternehmensvision "Wert zählt beispiellose Innovation, beispielloser Wert" bereitstellt. Auf globaler Ebene produziert und vermarktet die Dexerials Corporation Anisotrope Leitfolie (ACF), optisches elastisches Harz (SVR), Antireflexfolien, oberflächenmontierte Sicherungen, Industrieklebstoffe, doppelseitige und einseitige Klebebänder sowie andere elektronische Bauteile, Verbindungsmaterialien, optische sowie viele andere Materialien.

