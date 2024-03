Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Montag glänzten die Emittenten im Covered Bond Segment durch Abwesenheit, so die Analysten der Helaba in einer aktuellen Ausgabe von "SSAs & Financials - Weekly Market Update".Erst am Dienstag sei es zu ersten Transaktionen gekommen. Der französische Crédit Mutuel (1,25 Mrd. EUR, sechs Jahre) und die niederländische de Volksbank (500 Mio. EUR, sieben Jahre, WNG) hätten keine Probleme gehabt, ihre Orderbücher zu füllen, die letztlich mit 2,3 Mrd. EUR bzw. 1,8 Mrd. EUR deutlich überzeichnet gewesen seien. Die Spreads hätten sich gegenüber der Vorgabe um 9 bzw. 6 Basispunkte eingeengt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...