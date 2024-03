© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Der chinesische Halbleiterkonzern SMIC soll US-Sanktionen umgangen haben, um einen neuen Chip für Smartphone-Hersteller Huawei fertigen zu können. Das könnte zu neuen Strafmaßnahmen führen.Ihren jüngsten Rallye-Versuch haben chinesische Basiswerte bereits wieder abgebrochen. Vor dem Wochenende kommt es an der Börse in Hongkong zu heftigen Verlusten. Der Leitindex Hang Seng ist am Freitag mit einem Minus von zwei Prozent aus dem Handel gegangen, zeitweise waren die Abgaben noch deutlich größer. Halbleiterhersteller soll (erneut) Sanktionen umgangen haben Ursache für den Kursrutsch sind Berichte darüber, dass der bereits sanktionierte Halbleiterhersteller SMIC Sanktionen umgangen haben soll, …