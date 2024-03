Der Hersteller des minimal-invasiven Medizinrobotics-Systems da Vinci verzeichnet deutlich steigende operative Zahlen. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz um 14 % auf 7,1 Mrd. $ zu. Dieses Wachstumstempo dürfte mindestens gehalten werden können, mit weiteren Upside-Chancen, die sich aus dem Geschäftsmodell ergeben. Denn Intuitive Surgical verkauft nicht nur die Medizinroboter, sondern wird auch pro durchgeführter Operation vergütet. Im vergangenen Jahr erreichten die wiederkehrenden Umsätze aus diesem Geschäft schon einen Anteil von 83 % am Gesamtumsatz. In den vergangenen Jahren konnte dieser Anteil kontinuierlich gesteigert werden. Was sich auch bei den Gewinnen widerspiegelt. 2023 konnte der Gewinn je Aktie um 22 % gesteigert werden, für dieses Jahr gehen die Marktschätzungen erst einmal von weiteren 10 % aus. Mit der in den letzten Tagen erfolgten Zulassung des neuen Systems da Vinci 5 und einer weiterhin steigenden Zahl an Operationen dürften im Jahresverlauf allerdings Hochstufungen zu erwarten sein.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 12/2024.Weitere Themen im aktuellen Brief u. a.:- Thyssenkrupp: Rettungsanker Carlyle?- Übernahmefantasie: Wer folgt auf Encavis?- China - Historisch günstig: ETF als Chance- Celsius Holding: Energy-Drinks verleihen Flügel- Lithium & Kupfer laufen an: 2 Kaufgelegenheiten- Cadence Design Systems: Schlüssel-Akteur b. Chip-Entwicklung- Target Maturity: Anleihe-ETF für KleinanlegerIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!