Dem Schweizer Dermatologie-Spezialisten Galderma ist der Sprung auf auf das Börsenparkett am Freitag erfolgreich gelungen. Der Startpreis der Aktie erreichte 61,00 Schweizer Franken und lag damit deutlich über dem Ausgabepreis von 53,00 Schweizer Franken. Es ist einer der größten IPOs in Europa seit zwei Jahren. Beim IPO an der Schweizer Börse wurden insgesamt etwa 37,2 Millionen neue Aktien und ...

