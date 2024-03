Die VHV Allgemeine hat mehrere Leistungsverbesserungen in ihrer Privathaftpflichtversicherung bekannt gegeben. Unter anderem sind künftig Sachschäden an überlassenen Arbeitsmitteln im Leistungskatalog beinhaltet. Im Zusatzbaustein EXKLUSIV sind ab sofort auch Glasschäden abgesichert. Die VHV Allgemeine hat am Leistungskatalog ihrer Privathaftpflichtversicherung KLASSIK-GARANT geschraubt. Der Tarif, der optional um die Zusatzbausteine EXKLUSIV und BEST-LEISTUNGS-GARANTIE erweitert werden kann, bietet ...

