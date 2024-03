Der gestrige Kurssprung war wirklich beeindruckend. So verteuerten sich die bereits in den Monaten zuvor stark gelaufenen Anteilscheine von Heidelberg Materials um weitere vier Prozent. Denn der DAX-Konzern berichtete gestern im Rahmen der Bekanntgabe des Jahresergebnisses gleich über mehrere positive Entwicklungen. So stieg der Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro auf 1,9 Milliarden Euro. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Demnach soll das EBIT von knapp drei Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...