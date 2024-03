NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 110 auf 100 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der US-Sportartikel-Hersteller habe zwar etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings befinde sich der Konzern in einer Übergangsphase. Das Innovationsschwungrad habe sich verlangsamt, und die Unternehmensleitung habe die Notwendigkeit erkannt, die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen. Viele Führungswechsel hätten stattgefunden, um die Geschwindigkeit beziehungsweise die Produktivität zu verbessern, aber es werde Zeit brauchen, bis sie Früchte tragen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 20:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 20:10 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

