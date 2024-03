HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens nach diversen Terminen mit Investoren oder Branchenmanagern auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die beliebtesten Werte der Kapitalgüterbranche seien nach wie vor Eaton und Schneider, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch langjährige Aktionäre scheinen etwas zwiegespalten zu sein, denn durch die Rally hinterfragten sie die Bewertung./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken