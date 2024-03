Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken bleiben auf ihrem eingeschlagenen Pfad der geplanten Zinssenkungen, die Aktienmärkte klettern auf neue Höchststände und auch das Edelmetall Gold dringt in Kursbereiche vor, die es bisher noch nie gesehen hat, so die Analysten der Weberbank.Nachdem in den USA die Inflationszahlen in den ersten beiden Monaten des Jahres nach oben überrascht hätten, sei zunehmend spekuliert worden, ob die US-Notenbank FED von ihren geplanten Zinssenkungen in diesem Jahr Abstand nehmen müsste. FED-Präsident Powell habe sich hingegen nach der dieswöchigen Sitzung unbeirrt gezeigt und relativ deutlich die anstehende Zinswende signalisiert. Hierbei habe er das sehr restriktive Zinsniveau und darauf verwiesen, dass die Normalisierung der Inflation nicht gradlinig erfolge. ...

