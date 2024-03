Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim NASDAQ-100® unentschlossen - Bullen dominieren beim DAX®

Heute eröffnete der DAX® den Handel etwas leichter bei 18.175,08 Punkten. Im Laufe des Vormittags konnte der DAX® jedoch leicht von der Veröffentlichung des Geschäftsklimaindex für den Monat März des Münchner ifo Instituts profitieren. So erreichte der DAX® sein bisheriges Tageshoch bei 18.208,74 Punkten.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out Produkten zählten zwei Short- und ein Long-Produkt auf den NASDAQ-100® sowie ein Short- und ein Long-Produkt auf den DAX® und ein Long-Produkt auf die Deutsche Bank Aktie. Bei den Optionsscheinen dominierten die Bullen mit ausschließlich Long-Produkten auf die Basiswerte Lufthansa, Rheinmetall und den DAX®. Auch bei den Faktor-Optionsscheinen war der Basiswert Rheinmetall mit zwei verschiedenen Long-Produkten vertreten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HC834B 3,62 18320,37 Punkte 18703,21 Punkte 46,90 Open End NASDAQ-100 ® Put HC821S 1,67 18320,37 Punkte 18484,09 Punkte 101,83 Open End NASDAQ-100 ® Call HD2TQ3 1,60 18320,37 Punkte 18184,14 Punkte 106,29 Open End Deutsche Bank Call HD3RAY 0,81 14,14 EUR 13,37 EUR 17,35 Open End DAX ® Put HD1A4U 14,44 18176,99 Punkte 19616,78 Punkte 12,58 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.03.2024; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC57RT 35,36 18175,00 Punkte 14900,00 Punkte 5,14 18.06.2024 Rheinmetall Call HC7RHC 22,03 504,40 EUR 300,00 EUR 2,28 18.06.2025 DAX ® Call HC57S2 26,64 18175,00 Punkte 15800,00 Punkte 6,82 18.06.2024 DAX ® Call HD2F9U 14,42 18175,00 Punkte 17500,00 Punkte 12,87 17.09.2024 Lufthansa Call HC9P3D 0,52 7,0285 EUR 7,00 EUR 13,40 18.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.03.2024; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Nvidia Long HD339A 13,33 918,78 USD 548,81 USD 2 Open End Airbus Group Long HC19M9 27,75 170,58 EUR 127,00 EUR 3 Open End Rheinmetall Long HC3HM6 67,56 503,40 EUR 473,46 EUR 8 Open End JD.com Inc. Long HD2TA3 9,15 26,385 USD 25,70 USD 6 Open End Rheinmetall Long HD367G 23,62 503,40 EUR 442,72 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.03.2024; 10:50 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!