PORR AG

AT0000609607



Update

Kaufen

22.03.2024

20,00 EUR

12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Patrick Speck (CESGA)



PORR glänzt dank starkem Tiefbau-Exposure weiter mit hoher Resilienz und positivem Ausblick - Discount zu Peers zu hoch



PORR hat gestern überzeugende Geschäftszahlen für 2023 und einen positiven Ausblick auf das laufende Jahr vorgelegt. Wir erachten den weiterhin signifikanten Abschlag zur Bewertung der Peergroup als ungerechtfertigt.

Top Line und Auftragskennzahlen zeigen solides Wachstum: Der Konzernumsatz lag mit 6.048,5 Mio. EUR (+4,5% yoy) im Rahmen unserer Erwartungen (6.067,5 Mio. EUR; Konsens: 6.102,4 Mio. EUR). Bei einer Produktionsleistung i.H.v. 6.577 Mio. EUR wurde auch die Guidance (6,5-6,7 Mrd. EUR) solide erreicht. Auftragsseitig erzielte PORR auf Gesamtjahressicht ein Plus von 2,6% yoy auf 6.835 Mio. EUR. Für Q4 impliziert dies aufgrund der außergewöhnlich hohen Vorjahresbasis (AE Q4/22: 2.042 Mrd. EUR) zwar einen markanten Rückgang von 24,7% yoy, dieser fiel jedoch geringer aus als erwartet. Vielmehr stellt der Auftragsbestand von 8,452 Mrd. EUR per 31.12. (Vj.: 8,204 Mrd. EUR) einen neuen Rekordwert zum Jahresbeginn dar.

EBT, EPS und Free Cashflow über den Erwartungen: PORR gelang in beinahe allen Segmenten eine Profitabilitätssteigerung. Die Ausnahme bildete Polen (EBT-Marge 2023: 1,8% vs. Vj.: 2,6%), wo laut Vorstand noch zahlreiche ältere Hochbauaufträge mit hohen Kostensteigerungen, die nicht vollumfänglich weitergereicht werden konnten, abgearbeitet wurden. In Summe erzielte PORR jedoch ein Rekord-EBIT von 140,3 Mio. EUR (Konsens: 141,2 Mio. EUR) bzw. ein EBT von 130,7 Mio. EUR (Konsens: 128,2 Mio. EUR). Ergebnisseitig wurde die Guidance (EBT: 125-130 Mio. EUR) damit sogar marginal übertroffen. Auch die EPS fielen mit 2,21 EUR (Konsens: 2,04 EUR) ebenso wie der FCF mit 99,4 Mio. EUR (Konsens: 82,0 Mio. EUR) höher aus als antizipiert. Zwar ist der Dividendenvorschlag mit 0,75 EUR je Aktie etwas geringer als erwartet (Konsens: 0,80 EUR), bedeutet aber eine dennoch attraktive Dividendenrendite von knapp 6%.



Robuster Tiefbau lässt anhaltend profitables Wachstum erwarten: PORR ist nach wie vor wenig berührt von der Krise im Wohnungsbau. Dieser machte in 2023 nur knapp 11% der Konzernerlöse und per 31.12. ca. 8% des Orderbuchs aus. Im resilienten Tiefbau werden von EUROCONSTRUCT auch für 2024/2025 solide Wachstumsraten von jeweils 2,5% prognostiziert. Gepaart mit dem starken Orderbuch verleiht dies dem Vorstand u.E. eine hohe Visibilität für die nächsten Quartale. Dementsprechend wurde auch für 2024 eine moderate Steigerung der Top Line (MONe: +4,0% yoy) in Aussicht gestellt. Ergebnisseitig geht PORR in 2024 von einem höheren Ergebnis und mittelfristig einer EBIT-Marge i.H.v. 3,0% aus (vs. 2023: 2,3%), die das Unternehmen schon für 2025 als nicht unrealistisch ansieht (MONe: 2,8%).

Hoher Bewertungsabschlag zur Peergroup: Zwar dürfte das Margenprofil von PORR auch bei Erreichen dieses Zielwerts noch unterhalb des Profitabilitätsniveaus der Peers (-EBIT-Marge 2025e: 4,1%) rangieren. Den hartnäckigen Bewertungsabschlag (PORR EV/EBIT 2024e: 4,0x vs. Peers: 9,4x) erachten wir jedoch als deutlich zu hoch.



Fazit: Der krisenresiliente Infrastrukturbau ermöglicht PORR eine Fortsetzung des profitablen Wachstums. Wir sehen uns in der positiven Sicht auf den Investment Case bestätigt und bekräftigen unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 20,00 EUR.







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29229.pdf



