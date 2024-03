Das Empire State Building (ESB) enthüllte heute in Zusammenarbeit mit Disney Consumer Products und Lucasfilm eine von Star Wars inspirierte Übernahme für Fans in New York City, die eine dynamische Lichtshow, interaktive Erlebnisse für Besucher, Auftritte von Charakteren und die Teilnahme von Schauspieler Hayden Christensen an einer morgendlichen Beleuchtungszeremonie umfasste. Fans, die ESB in diesem Monat besuchen, haben bis zum 29. April die Möglichkeit, in die Galaxie von Star Wars (Krieg der Sterne) einzutauchen und Fotos mit einer Reihe neuer Star-Wars -Produkte zu machen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240321500276/de/

The Empire State Building Unveils Star Wars-Themed Takeover with a Dynamic Light Show, Interactive Fan Experiences, Celebrity Visit, and More (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr, die Star-Wars -Fans in New York City und auf der ganzen Welt mit dieser epischen Reise in eine weit, weit entfernte Galaxie .... zu vereinen", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. "Diese einzigartige Übernahme des 'berühmtesten Gebäudes der Welt' ermöglicht es den Fans, den kultigsten Bösewichten der Popkultur auf authentische Weise in New York City zu begegnen."

Star Wars in Lichtern

An diesem Abend wurde an der Südfassade des Gebäudes ab 20 Uhr in regelmäßigen Abständen bis 23 Uhr eine dynamische Lichtshow mit den Lieblingsszenen der Star-Wars-Bösewichte gezeigt. Die Montage war mit dem kultigen "The Imperial March (Darth Vader's Theme)" synchronisiert und wurde gleichzeitig auf dem iHeartRadio-Sender Z100 New York und auf der iHeartRadio-App gestreamt.

Star-Wars-Darsteller Hayden Christensen besuchte heute Morgen das Empire State Building, um das weltberühmte Observatorium zu besichtigen und den feierlichen Schalter vor der dynamischen Lichtshow umzulegen.

Treten Sie in die Kulissen ein

Die kultigen Fenster der Fifth Avenue Lobby des Empire State Buildings sind jetzt mit speziellen Star-Wars-Kunstwerken geschmückt, die Szenen mit Darth Vader, Darth Maul und Sturmtruppen zeigen, umgeben von einer Reihe von Star-Wars-Artikeln, in Zusammenarbeit mit Disney Consumer Products und Lucasfilm. Die Schaufensterausstellung wird bis zum 29. April zu sehen sein.

Im Untergeschoss des Gebäudes können Besucher am 21. und 22. März von 13 bis 21 Uhr und am 23. März von 10 bis 20 Uhr gemeinsam mit Hasbro und Amazon ein Star Wars Fan-Erlebnis erleben. Das Erlebnis stellt die Bösewichte der Star-Wars-Galaxie in den Mittelpunkt und bietet Fotomöglichkeiten mit kostümierten Figuren, darunter Darth Vader und Sturmtruppen, sowie Fotokulissen, die ikonische Szenen und Orte aus den Filmen nachstellen, wie die Eröffnungsszene im Gang aus Rogue One: A Star Wars Story die Brücke des Sternenzerstörers und den Thron von Imperator Palpatine. Die Besucher können auch in der Blisterkarten-Verpackung einer Star Wars Vintage Collection-Figur posieren. Außerdem können die Besucher die neuesten Helme der Hasbro Black Series ausprobieren oder die FX Elite oder Kyber Core Lightsaber Sammlerstücke ihrer Lieblingsfigur für Erwachsene und Kinder in die Hand nehmen.

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens der LEGO Star Wars -Zusammenarbeit bietet das Empire State Building im 80. Stock des Gebäudes eine museumsreife Ausstellung lebensgroßer Star-Wars-Bösewichte, wie z. B. zwei Meter hohe Nachbildungen von Darth Vader und Darth Maul aus Stein.Fans haben auch die Möglichkeit, mit einem 3D LEGO Star Wars Wandbild von Luke Skywalker und anderen Fan-Favoriten aus der Filmreihe zu posieren. Dieses exklusive LEGO Star Wars Exponat wird bis zum 29. April im Observatorium zu sehen sein.

Im 86. Stock des Observatoriums können die Fans ein Foto mit einer lebensgroßen Darth Vader POP! Figur von Funko vor der unvergleichlichen Kulisse von ESB in New York City bis zum 29. April fotografieren lassen. Am 21. und 22. März von 10 bis 13 Uhr bieten die Dairy Farmers of America Kostproben ihrer neuen TruMoo Star Wars Blue Milk an inspiriert von der blauen Milch, die erstmals in Star Wars: A New Hope auftaucht.

"Das Imperium schlägt zurück"

Das Empire State Building Observatory veranstaltet am 22. März im 80. Stock eine Filmvorführung von Star Wars: Das Imperium schlägt zurück. Gäste, die Karten für diesen exklusiven Filmabend kaufen, erhalten kostenlose Getränke und Snacks zum Film und Zugang zu den berühmten Observatorien im 86.und 102. Stock. Die Karten können hier erworben werden.

Das Empire State Building Observatory wurde vor kurzem für 165 Millionen Dollar neu gestaltet und erhielt einen eigenen Besuchereingang, ein Museum mit neun Galerien, brandneue, maßgeschneiderte Uniformen für die Observatoriumsmitarbeiter und ein neues Observatorium im 102.Stock. Das neu gestaltete Observatory Experience wurde bei den Travelers' Choice Awards von Tripadvisor zur Nummer 1 der Attraktionen in den USA gewählt: "Best of the Best" in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewählt.

Text SENDEN SIE eine SMS an die Nummer 274-16, um Echtzeit-Informationen über die Turmlichter des Empire State Building zu erhalten.

Hochauflösende Bilder und Videos finden Sie hier Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie online

Lucasfilm, das Lucasfilm-Logo, STAR WARS und damit zusammenhängende Eigenschaften sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern Marken und/oder Urheberrechte von Lucasfilm Ltd. und/oder seinen Tochtergesellschaften. & TM Lucasfilm Ltd.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building das "berühmteste Gebäude der Welt", das dem Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE) gehört, erhebt sich von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102.Stock mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten Observatorium im 86.Stock, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde vom American Institute of Architects zu "Amerikas beliebtestem Gebäude", von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und bei den Travelers' Choice Awards von Tripadvisor zur Attraktion Nummer 1 in den USA erklärt: "Best of the Best" in zwei aufeinanderfolgenden Jahren und die Nummer 1 unter den New Yorker Sehenswürdigkeiten in Lonely Planet's Ultimate Travel List.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook X (zuvor Twitter) Instagram Weibo YouTube oder TikTok

Quelle: Empire State Realty Trust

Kategorie: Observatorium

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240321500276/de/

Contacts:

MEDIEN:

Empire State Realty Trust

Brock Talbot

347-804-7863

btalbot@esrtreit.com