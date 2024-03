Ab Oktober 2024 gelten für Vermittler höhere Mindestversicherungssummen in der Betriebshaftpflicht. Das hat die EU-Kommission bekannt gegeben. Für manches Maklerhaus könnte das künftig höhere Beiträge bedeuten, weisen die Haftpflichtexperten der Hans John Versicherungsmakler GmbH hin. Die nächste Anpassungsrunde der gesetzlichen Mindestversicherungssummen in der Betriebshaftpflichtversicherung für Versicherungsvermittler ist fix. Denn im Amtsblatt der Europäischen Union ist am vergangenen Mittwoch, ...

