Kurz nach der Auslosung der Champions-League-Viertelfinals gab der scheidende BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ein Interview, in dem er erklärte, dass ein weiteres deutsch-deutsches Finale in Wembley zwischen Borussia Dortmund und Bayern München wie schon 2013 eine schöne Sache wäre. Doch die Zeiten für den BVB seither sind deutlich härter geworden. Zwar ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass sich der BVB in das Finale vorkämpft, die Chancen sind aber dennoch praktisch von Saison zu Saison geringer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...