Orecap Invest ist ein kleines, aber feines kanadisches Unternehmen, dass sich auf "Special Situations" im Rohstoffbereich spezialisiert hat. Die Aktie hat 2024 bisher um rund 50% zugelegt. Das Unternehmen profitiert von schwierigen Finanzierungsmärkten und den niedrigen Bewertungen bei kleineren Rohstofffirmen.

Orecap Invest: Geld und Know how!

Das Geschäftsmodell von Orecap Invest (0,05 CAD | TSXV: OCI), dass bis Mai 2023 noch Orefinders hieß, ist auf den ersten Blick kompliziert, aber eigentlich ganz einfach. Zum einen kauft Orecap attraktive Liegenschaften, wenn diese in schwachen Kapitalmarktphasen zum Schnäppchenpreis angeboten werden. Die Projekte werden durch Exploration genauer definiert und danach an einen finanzstarken Partner ausoptioniert oder als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Zum zweiten hilft Orecap mit Geld, Know-how und Kontakten, wenn ein Minenunternehmen in eine Schieflage geraten ist und erhält als Gegenleistung Aktien.

Die Ore Group

Ein sichtbares Ergebnis dieser Aktivitäten ist die Ore Group, eine Gruppe von Explorationsunternehmen, die personell und/oder kapitalmäßig mit Orecap verbunden sind. Diese treten auch gemeinsam auf YouTube auf. Die derzeitigen Mitglieder sind: QC Copper & Gold (Kupfer in Kanada), Baselode Energy (Uran in Kanada), Mistango River (Gold in Kanada), American Eagle (Kupfer und Gold in Kanada), Metal Energy (Lithium und Nickel in Kanada), Awalé Resources (Kupfer und Gold in der Elfenbeinküste) und die private Cuprum Corp. (Kupfer in Kanada). QC Copper & Gold können sich deutsche Anleger demnächst näher betrachten. Das Unternehmen präsentiert bei der Deutschen Goldmesse am 3. und 4. Mai in Frankfurt.

Die Beteiligungen auf einen Blick

Orecap ist aktuell an vier der börsennotierten Ore Group-Unternehmen beteiligt: Mistango River (13,9%), QC Copper & Gold (2,9%), American Eagle Gold (9,9%) und Awalé Resources (13,3%). Der Marktwert dieser Beteiligungen liegt per 20. März bei 12,067 Mio. CAD. Dazu kommen der 42,7%-Anteil an Cuprum (Kaufpreis: 1,5 Mio. CAD) und vier Explorationsprojekte in Kanada.

Zu Jahresanfang investierte Orecap insgesamt 7,28 Mio. CAD in sieben Unternehmen. Der realisierte bzw. noch nicht realisierte Kursgewinn liegt bei stolzen 254%. Das ist in diesem Marktumfeld, das für kleine Rohstofffirmen schwierig ist, bemerkenswert. Dabei gab es drei Spin-Outs gab. Hier wurden Aktien aus dem Beteiligungsportfolio an die Orefinders-Aktionäre verteilt. Das waren die Papiere von Baselode Energy (Kursgewinn per 8.1.2024: 703%), American Eagle (457%) und QC Copper & Gold (287%).

Ein Blick auf Orecap Invests Beteiligungen. Drei Firmen wurden bereits per Spin Out an die Aktionäre weitergegeben.

