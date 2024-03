London (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (FED) in dieser Woche brachte den Marktteilnehmern wenig neue Informationen, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Renditen hätten sich kaum verändert. Dass der Offenmarktausschuss die Wachstums- und Inflationsschätzungen für das Jahr 2024 leicht nach oben korrigiert habe - obwohl er weiterhin drei Zinssenkungen in den kommenden neun Monaten andeute - sei jedoch als Hinweis auf eine eher lockere Haltung der Währungshüter verstanden worden. ...

