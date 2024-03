Zum dritten Mal in Folge hat die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro übertroffen Mit einem Umsatz von mehr als 2,3 Milliarden Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 271,9 Millionen Euro erzielt die DVAG damit erneut einen Rekordwert in ihrer Unternehmensgeschichte. "Die Deutsche Vermögensberatung hat ihre Position als Marktführer eindrücklich unterstrichen. ...

