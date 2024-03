Nach der impulsiven Rally der vergangenen Wochen erlitt der Silberpreis zum Ende dieser Handelswoche einen herben Rückschlag. Silber weitete am Freitag zunächst die starke Korrektur des Vortages aus und erreicht damit ein anderthalbwöchiges Tief. Der starke Kursrücksetzer mahnt zur Vorsicht, aber bietet auch eine Chance. Die Silber-Rally startete am 14. Februar am Doppeltief bei 21,923 ...

